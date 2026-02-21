England vs Sri Lanka, T20 World Cup 2026 42nd Match Stats And Preview: रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को हराकर सुपर 8 में बढ़त बनाना चाहेगा इंग्लैंड, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

श्रीलंका बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 42nd Match Stats And Preview Details: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला कल यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. सुपर-8 के ग्रुप-2 का यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है. इंग्लैंड ने ग्रुप C में चार में से तीन मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि श्रीलंका ने ग्रुप B में तीन जीत के साथ शानदार प्रदर्शन किया. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रूक (Harry Brook) के हाथों में है, जबकि श्रीलंका की कप्तानी दासुन शनाका (Dasun Shanaka) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? कोलंबो में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हराया, स्कॉटलैंड को 5 विकेट से मात दी और इटली के खिलाफ 24 रन से जीत दर्ज कर सुपर-8 में जगह बनाई. हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ 30 रन से हार मिली. दूसरी ओर श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हराया, ओमान को 105 रन से रौंदा और ऑस्ट्रेलिया के 181 रन के लक्ष्य को 8 विकेट रहते हासिल किया. जिम्बाब्वे के खिलाफ हार के बावजूद श्रीलंका ने ग्रुप स्टेज में 750 से ज्यादा रन बनाए.

टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का रिकॉर्ड श्रीलंका के खिलाफ बेहतर रहा है. ऐसे में इंग्लैंड इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी बढ़त को बरकरार रखना चाहेगा, जबकि श्रीलंका इस बार इतिहास बदलने के इरादे से उतरेगा.

इंग्लैंड बनाम श्रीलंका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs SL T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 17 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड ने 13 मैच जीते हैं, जबकि श्रीलंका को 4 मुकाबलों में सफलता मिली है. खास बात यह है कि पिछले 11 मुकाबलों में इंग्लैंड ने लगातार जीत दर्ज की है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 5 बार जीत हासिल की है और श्रीलंका को 1 जीत मिली है.

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच (Pallekele International Cricket Stadium Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 42वां मुकाबला कल यानी 22 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पल्लेकेले के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों के लिए संतुलित मानी जाती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि बाद में स्पिनरों की भूमिका अहम हो जाती है.

पल्लेकेले का मौसम

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेंगी नजरें

इंग्लैंड की ओर से आदिल राशिद टी20 वर्ल्ड कप में 34 मैचों में 37 विकेट ले चुके हैं. जेमी ओवरटन ने टूर्नामेंट में 6 विकेट 6.16 की इकोनॉमी से फाइनल में जगह बनाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से पथुम निसांका ने 199 रन बनाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक शामिल है. कुसल मेंडिस ने चार पारियों में तीन शतक जड़े हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला?

इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का लाइव प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs SL 42nd Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिल सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड, रेहान अहमद.

श्रीलंका: कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षाना, दिलशान मदुशंका, दुश्मंथा चमीरा, प्रमोद मदुशन.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.