चीन के सरकारी अस्पताल में मिला '7-स्टार' डाइनिंग का अनुभव: लग्जरी डॉक्टर कैंटीन का वीडियो हुआ वायरल, लोग बोले- ‘ये हॉस्पिटल है या फाइव स्टार होटल?’

बीजिंग/नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर इन दिनों चीन के एक सरकारी अस्पताल (Government Hospital) के भीतर स्थित 'लग्जरी' (Luxury) डॉक्टर कैंटीन का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो ने सरकारी सुविधाओं के पारंपरिक स्वरूप को लेकर दुनिया भर के लोगों की धारणा बदल दी है. वीडियो में दिख रही कैंटीन किसी आम अस्पताल की मेस जैसी नहीं, बल्कि एक आलीशान फाइव-स्टार होटल (Five-Star Hotel) के डाइनिंग हॉल जैसी नजर आती है. यह भी पढ़ें: गोलगप्पा मसाले से निकला 'जिंदा चूहा': Viral Video देख सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, कंटेंट क्रिएटर ने बताई सच्चाई

इन्फ्लुएंसर डॉक्टर ने दिखाया 'शाही' नजारा

इस वीडियो को डॉक्टर और कंटेंट क्रिएटर किरण सोनी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर साझा किया है. किरण सोनी, जिनके इंस्टाग्राम पर 28 हजार से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को अब तक लगभग 4 लाख 60 हजार लोग देख चुके हैं. वीडियो में अस्पताल की इस डाइनिंग फैसिलिटी की भव्यता को विस्तार से दिखाया गया है.

मॉडर्न आर्किटेक्चर और इंटरनेशनल मेन्यू

वीडियो के अनुसार, इस कैंटीन की वास्तुकला (Architecture) बेहद आधुनिक और आकर्षक है. यहां विशाल बुफे स्टेशन बनाए गए हैं, जहां पारंपरिक चीनी व्यंजनों से लेकर अंतरराष्ट्रीय डिशेज तक के ढेरों विकल्प मौजूद हैं. कैंटीन का इंटीरियर डिजाइन और वहां की लाइटिंग इसे किसी प्रीमियम रेस्टोरेंट जैसा लुक देती है.

क्यों बनाई गई इतनी लग्जरी कैंटीन?

अस्पताल प्रशासन के अनुसार, इस हाई-एंड डाइनिंग फैसिलिटी को बनाने के पीछे केवल पोषण ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है.

तनाव कम करना: यह कैंटीन फ्रंटलाइन मेडिकल स्टाफ के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण (Well-being) को ध्यान में रखकर बनाई गई है.

अस्पताल के काम के भारी दबाव के बीच डॉक्टरों को एक शांत और सुंदर वातावरण देना है, ताकि उनका मानसिक तनाव कम हो सके.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

वीडियो वायरल होने के बाद नेटिजन्स (Netizens) अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे में एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे भारत और अन्य देशों के सरकारी अस्पतालों की स्थिति से तुलना कर रहे हैं. कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि ‘ऐसी कैंटीन हो तो डॉक्टर अस्पताल से कभी घर ही न जाएं.’

यह वीडियो चीन के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में हो रहे आधुनिक बदलावों और कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए किए जा रहे निवेश की एक छोटी सी झलक पेश करता है.