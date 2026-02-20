गोलगप्पा मसाले से निकला 'जिंदा चूहा': Viral Video देख सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप, कंटेंट क्रिएटर ने बताई सच्चाई

गोलगप्पा मसाले से निकला 'जिंदा चूहा' (Photo Credits: Instagram)

नई दिल्ली/मुंबई: सोशल मीडिया (Social Media) पर अक्सर स्ट्रीट फूड (Street Food) के अजीबोगरीब वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, लेकिन हाल ही में सामने आए एक वीडियो ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. एक फूड चैलेंज के दौरान रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में एक गोलगप्पा विक्रेता (Golgappa Seller) को मसाले और पानी के बर्तन से एक जिंदा चूहा (Live Rat) निकालते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के बाद सड़क किनारे मिलने वाले खाने की शुद्धता और सफाई (FSSAI मानकों) पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

फूड चैलेंज के दौरान सामने आई हकीकत

यह वीडियो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर करणबीर सिंह (karan_dhanju26) ने शूट किया था. करणबीर अपने एक दोस्त के साथ पानीपुरी खाने का चैलेंज कर रहे थे. उन्होंने शर्त रखी थी कि दोस्त जितने गोलगप्पे खाएगा, वह प्रति गोलगप्पा 50 रुपये देंगे. चुनौती के बीच में ही उन्हें मसाले वाले पानी के बड़े बर्तन में कुछ हलचल महसूस हुई. जब विक्रेता ने मसाला निकालने की कोशिश की, तो उसमें से एक जिंदा चूहा उछलकर बाहर निकला और भाग गया.

गोलगप्पा मसाले से निकला 'जिंदा चूहा'

क्रिएटर की सफाई: 'वीडियो 100% असली है'

वीडियो वायरल होने के बाद कई यूजर्स ने इसे AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) द्वारा बनाया गया फर्जी वीडियो बताया। हालांकि, करणबीर सिंह ने indianexpress.com से बातचीत में इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वीडियो पूरी तरह से असली है और उस समय वहां उनके और उनके दोस्त के अलावा कोई अन्य ग्राहक मौजूद नहीं था। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से शहर के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया।

लोगों की प्रतिक्रिया: 'सीक्रेट रेसिपी लीक हो गई'

इस विचलित करने वाले वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. जहां कुछ लोग स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिखे, वहीं कई ने मजाक भी किया. एक यूजर ने लिखा, 'यह 'रैटाटुई' (Ratatouille) है, वह बस स्वाद चेक कर रहा था.' दूसरे ने तंज कसते हुए कहा, 'स्पेशल रेसिपी लीक हो गई.' वहीं एक अन्य ने लिखा, 'आज मुख्य सामग्री पकड़ी गई.'

क्या हुआ वेंडर का?

करणबीर ने बताया कि चूहा दिखने के तुरंत बाद उन्होंने दुकानदार को वह सारा पानी फेंकने के लिए मजबूर किया. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि इस घटना के बावजूद दोनों दोस्तों ने अपनी चुनौती नहीं रोकी. वे दूसरे स्टॉल पर गए जहाँ उनके दोस्त ने 31 गोलगप्पे खाए और 2,100 रुपये का इनाम जीता.

यह घटना एक बार फिर सड़क किनारे भोजन बेचने वालों के लिए सख्त स्वच्छता नियमों और समय-समय पर होने वाली जांच की आवश्यकता को रेखांकित करती है.