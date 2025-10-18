Gondia: आंगनवाडी के पोषण आहार में मिला मरा हुआ चूहा, घर पहुंचा पैकेट खोलकर देखने पर आया नजर, गोंदिया जिले से बड़ी लापरवाही आई सामने; VIDEO

(Photo Credits- Pixabay)

गोंदिया, महाराष्ट्र: खाने पीने की चीजों में कीड़े, मकोड़े मिलने की कई घटनाएं सामने आई है. यहां तक मिड डे मील में भी कीड़े मिलने के कई वीडियो सामने आएं है. लेकिन अब महाराष्ट्र (Maharashtra) के गोंदिया (Gondia) जिले में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में एक मरा हुआ चूहा दिखाई दिया. जिसके कारण जिले में हड़कंप मच गया है. इस घटना के बाद ग्रामीणों में और बच्चों के परिजनों में आक्रोश है. ये घटना गोंदिया जिले के देवरी तालुका के धवलखेडी गांव से सामने आई है.आंगनवाड़ी के बच्चों को दिए जाने वाले 'मल्टी मिक्स सीरियल्स एंड प्रोटीन्स' के पैकेट में मरा हुआ चूहा पाया गया.इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश और रोष का माहौल फैल गया है.

इसका वीडियो (Video) भी सामने आया है. जिसमें पोषण आहार में मरा हुआ चूहा दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @NDTVMarathi नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: मध्य प्रदेश के ग्राहक को स्पेशल थाली में मिला ‘कैटरपिलर’, वीडियो पोस्ट कर स्विगी से जताई निराशा

पोषण आहार में निकला मरा हुआ चूहा

छोटे बच्चों की जान पर बन आई

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (ICDS) के तहत 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों को यह 'मल्टी मिक्स सीरियल्स एंड प्रोटीन्स' के पैकेट घर-घर पहुंचाए जाते है. इन्हीं पैकेट्स में मरा हुआ चूहा (Dead Rat) मिलने से अभिभावकों में डर का माहौल है. सौभाग्य से समय रहते यह मामला पकड़ में आने से किसी बच्चे की जान को खतरा नहीं हुआ.

लोगों में गुस्सा

इस घटना के बाद आदिवासी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता मधुकर दिहारी ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि, 'अगर इसी तरह आदिवासी समाज के बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया, तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे.