Video: मध्य प्रदेश के ग्राहक को स्पेशल थाली में मिला 'कैटरपिलर', वीडियो पोस्ट कर स्विगी से जताई निराशा

भोपाल (मध्य प्रदेश) 26 मई: खाने में कीड़े मिलने के मामले पिछले कुछ समय से आम हो गए हैं. हालांकि, जब ऐसी कमियां मशहूर और भरोसेमंद कंपनियों द्वारा की जाती हैं, तो मामला बड़ा हो जाता है. मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक और मामला सामने आया, जहां एक ग्राहक ने मशहूर फूड डिलीवरी ऐप स्विगी से ऑर्डर किए गए खाने में एक कैटरपिलर पाया. यह खाना जबलपुर स्थित बकुल रेस्टोरेंट से डिलीवर किया गया था. ग्राहक ने स्पष्ट रूप से परेशान होकर सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा किया, स्विगी को टैग किया और स्वच्छता की कमी की बात कही. उन्होंने कीड़े को ज़ूम आउट करके एक वीडियो पोस्ट किया और लिखा, "मैंने @SwiggyIndia के ज़रिए **बकुल रेस्टोरेंट, जबलपुर** से खाना ऑर्डर किया और चौंकाने वाली बात यह है कि मेरे खाने में एक **कैटरपिलर** मिला! यह अस्वीकार्य है और इससे गंभीर स्वच्छता जोखिम पैदा होता है." यह भी पढ़ें: Cockroach Found in Train Food: यात्री ने खाने के लिए मंगवाई वेज बिरयानी, पैकेट खोलने पर उड़े होश, दिखाई दिया कॉकरोच, कन्याकुमारी से पुणे जानेवाली ट्रेन की घटना (Watch Video)

इस घटना ने डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध रेस्तराओं द्वारा अपनाए जाने वाले खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताएँ पैदा कर दी हैं. ग्राहक ने शिकायत में ऑर्डर आईडी: 207214823289702 भी साझा की, जिसमें जवाबदेही की माँग की गई. स्विगी के कस्टमर केयर हैंडल, @SwiggyCares को पोस्ट में टैग किया गया है, लेकिन रिपोर्टिंग के समय आधिकारिक प्रतिक्रिया का अभी भी इंतज़ार है.

I ordered food from **Bakul Restaurant, Jabalpur** via @SwiggyIndia, and shockingly, found a **caterpillar** in my meal! 😱 This is unacceptable and poses a serious hygiene risk. @SwiggyCares

Order ID: 207214823289702 pic.twitter.com/RQCNp13vne

— Tech Namaskar (@vivek0354) May 26, 2025