Cockroach Found in Train Food: यात्री ने खाने के लिए मंगवाई वेज बिरयानी, पैकेट खोलने पर उड़े होश, दिखाई दिया कॉकरोच, कन्याकुमारी से पुणे जानेवाली ट्रेन की घटना (Watch Video)

Cockroach Found in Train Food: ट्रेन के खाने में कीड़े मिलने की कई घटनाएं सामने आई है. ऐसी ही एक घटना कन्याकुमारी से पुणे जानेवाली ट्रेन में हुई. इस ट्रेन में यात्री ने खाने के लिए वेज बिरयानी मंगवाई थी. लेकिन जब खाने का पैकेट आया तो उसे देखकर यात्री के होश उड़ गए. इस वेज बिरयानी में यात्री को एक मरा हुआ कॉकरोच दिखाई दिया. इसके बाद यात्री ने काफी हंगामा किया और रेलवे से इसको लेकर कार्रवाई की मांग की है.

ये घटना कन्याकुमारी पुणे एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 16382 के बी-4 कोच में हुई. इस घटना के बाद यात्री ने इसका पूरा वीडियो बना लिया है.वीडियो में देख सकते है की खाने में एक कॉकरोच दिखाई दे रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया 'एक्स ' पर @ThePuneMirror नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.ये भी पढ़े:Dead Cockroach Found in Food: खाने के दौरान सब्जी में मिला मरा हुआ कॉकरोच, गाजियाबाद के मसूरी के फेमस होटल का वीडियो आया सामने (Watch Video )

ट्रेन के खाने में मिला कॉकरोच

Insect Found Inside Meal in Kanyakumari to Pune Express; Passenger Demands Immediate Action!!

(Insect in meal, Kanyakumari to Pune Express,… pic.twitter.com/OlQWfR715E

— Pune Mirror (@ThePuneMirror) February 11, 2025