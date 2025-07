Ravindra Jadeja New Record: महज रन बनाने ही रवींद्र जडेजा अपने नाम कर लेंगे ये रिकॉर्ड, इस मामले में वीवीएस लक्ष्मण को छोड़ देंगे पीछे

रवीन्द्र जड़ेजा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 5th Test Match 2025: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 31 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई हुई हैं. अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला होगा. अगर टीम इंडिया पांचवां टेस्ट जीत जाती हैं, तो सीरीज ड्रा पर समाप्त होगा. वहीं, टीम इंडिया अगर पांचवां टेस्ट हार जाती हैं या फिर ड्रा हो जाता हैं तो टीम इंडिया सीरीज गवां देगी. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs India, London Test Match 2025 Key Players To Watch Out: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच कल से खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, लंदन में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

पांचवें टेस्ट मैच में टीम इंडिया के ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के पास एक खास रिकॉर्ड को अपने नाम करने का सुनहरा मौका होगा. मैनचेस्टर टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने में रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने अहम भूमिका निभाई थी. दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया था. इस बीच रवींद्र जडेजा अगर पांचवें टेस्ट मैच में 21 रन और बना लेते हैं तो रवींद्र जडेजा के नाम एक खास रिकॉर्ड जुड़ जाएगा.

इस खास रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं रवींद्र जडेजा

एक टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया के लिए नंबर 6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वीवीएस लक्ष्मण के नाम दर्ज है. वीवीएस लक्ष्मण ने साल 2002 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज में 474 रन बनाए थे. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज में रवींद्र जडेजा नंबर 6 या उससे नीचे बैटिंग करते हुए 454 रन बना चुके हैं. ऐसे में रवींद्र जडेजा इस नंबर पर बैटिंग करते हुए अगर अगले मैच 21 रन और बना लेते हैं तो वह इस मामले में वीवीएस लक्ष्मण को पीछे छोड़ देंगे. इस लिस्ट में तीसरे नंबर रवि शास्त्री का नाम है. रवि शास्त्री ने 1984-85 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में 374 रन बनाए थे.

टीम इंडिया के लिए एक टेस्ट सीरीज में नंबर-6 या उससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

वीवीएस लक्ष्मण- 474 रन (वेस्टइंडीज 2002)

रवींद्र जडेजा- 454 रन (इंग्लैंड 2025)

रवि शास्त्री- 374 रन, (इंग्लैंड 1984-85)

मौजूदा सीरीज में कुछ ऐसा रहा है रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन

इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है. अब तक रवींद्र जडेजा चार मैचों की आठ पारियों में 113.50 के औसत से 454 रन बना चुके हैं. इस सीरीज में रवींद्र जडेजा के बल्ले से एक शतक और चार अर्धशतक निकल चुके हैं. इस दौरान रवींद्र जडेजा का हाईएस्ट स्कोर नाबाद 107 रन है. गेंदबाजी में रवींद्र जडेजा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. चार मैचों में रवींद्र जडेजा महज सात विकेट लेने में कामयाब हो पाए हैं.

इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है. ऐसे में टीम इंडिया ये मुकाबला जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करना चाहेंगे. हालांकि, इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं होगा. लंदन के 'केनिंग्टन ओवल' में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है.

केनिंगटन ओवल में एक बार फिर यहां शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम को कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा. सीरीज में 1-2 से पिछड़ रही यह टीम इंडिया को आगामी मुकाबला हर हाल में जीतना होगा. हालांकि यह इतना आसान नहीं रहने वाला है. इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. ऐसे में उन्हें जीत के लिए पूरा जोर लगाना होगा.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.