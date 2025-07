England vs India, London Test Match 2025 Key Players To Watch Out: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच कल से खेला जाएगा रोमांचक मुकाबला, लंदन में इन धुरंधर खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

भारत बनाम इंग्लैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs India National Cricket Team, 5th Test Match 2025 Key Players To Watch: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का पांचवां और आखिरी मुकाबला कल यानी 31 जुलाई से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लंदन (London) के केनिंगटन ओवल (Kennington Oval) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा. चौथा टेस्ट मुकाबला ड्रा पर समाप्त हुआ था. इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई हुई हैं. अब सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो वाला होगा. अगर टीम इंडिया पांचवां टेस्ट जीत जाती हैं, तो सीरीज ड्रा पर समाप्त होगा. वहीं, टीम इंडिया अगर पांचवां टेस्ट हार जाती हैं या फिर ड्रा हो जाता हैं तो टीम इंडिया सीरीज गवां देगी. इस टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड की कमान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के कंधों पर हैं. जबकि, टीम इंडिया की अगुवाई शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: How To Watch England vs India, London Test Live Streaming In India: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच कल से खेला जाएगा पांचवां टेस्ट, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

इस सीरीज में इंग्लैंड की टीम 2-1 से आगे है. ऐसे में टीम इंडिया ये मुकाबला जीतकर सीरीज 2-2 से बराबर करना चाहेंगे. हालांकि, इंग्लैंड को हराना इतना आसान नहीं होगा. लंदन के 'केनिंग्टन ओवल' में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है. ऐसे में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है.

हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND vs ENG Head To Head)

टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 140 टेस्ट मैच खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. इंग्लैंड की टीम ने 53 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, 36 मौकों पर टीम इंडिया विजयी रही है. वहीं टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 51 टेस्ट मैच ड्रॉ पर छूटे हैं.

इन खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

केएल राहुल: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में केएल राहुल ने अभी तक 511 रन बनाए हैं. केएल राहुल ने केनिंग्टन ओवल के मैदान पर अभी तक कुल 249 टेस्ट रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है. केएल राहुल ने अभी तक इंग्लैंड की धरती पर कुल चार टेस्ट शतक लगाए हैं.

शुभमन गिल: पांचवें टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल का बल्ला चलना बेहद जरूरी है. पांच मैचों की मौजूदा टेस्ट सीरीज में भारतीय कप्तान शुभमन गिल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. शुभमन गिल चार मैचों की आठ पारियों में 90.25 के औसत से 722 रन अपने नाम कर चुके हैं.

रवींद्र जडेजा: टीम इंडिया के स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी. इस सीरीज में रवींद्र जडेजा ने धमाकेदार प्रदर्शन किया हैं. इंग्लैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में रवींद्र जडेजा ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन किया है. अब तक वह 4 मैचों की 8 पारियों में 113.50 के औसत से 454 रन बना चुके हैं. इस सीरीज में जडेजा एक शतक और 4 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

जो रूट: अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने पिछले 10 मैचों में अपनी स्थिरता से इंग्लैंड की बल्लेबाजी को मजबूती दी है. जो रूट ने 33.33 की औसत और 41.32 की स्ट्राइक रेट के साथ 600 रन बनाए हैं.

हैरी ब्रूक: इंग्लैंड के घातक बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने पिछले 10 मैचों में 36.5 की औसत और 70.27 की स्ट्राइक रेट के साथ 584 रन बनाए हैं. हैरी ब्रूक की ताकतवर स्ट्रोक प्ले इंग्लैंड की मध्यक्रम को गहराई देती है.

क्रिस वोक्स: इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज क्रिस वोक्स ने पिछले 10 मैचों में 3.9 की इकॉनमी और 40.31 की स्ट्राइक रेट के साथ 44 विकेट झटके हैं. क्रिस वोक्स की सटीक यॉर्कर और तेज गेंदें विरोधी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती हैं.

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह.

पांचवें टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन: जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप (कप्तान), जो रूट, हैरी ब्रूक, जैकब बेथल, जैमी स्मिथ (विकेटकीपर), क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जेमी ओवरटन और जोश टंग.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारत राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.