भोपाल (Bhopal) से एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों (Nagar Nigam Employees) को भारी बारिश के बावजूद पौधों को पानी देते हुए देखा जा सकता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर लोग चुटकी लेते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं. वीडियो में भारी बारिश (Heavy Rain) के बीच रेनकोट पहने कर्मचारी पूरी लगन से पौधों में पानी (Watering Plants) डालते हुए अपना काम करते नजर आ रहे है, जिससे सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिबद्धता का मजाक उड़ाया जा रहा है. कांग्रेस ने एक्स पर क्लिप शेयर करते हुए व्यंगात्मक लहजे में कहा कि टीम को शायद ब्रेक की जरूरत है. कई यूजर्स ने उनके समर्पण की सराहना की और ‘कर्तव्य तो कर्तव्य है’ और ‘पुष्पा झुकेगा नहीं’ जैसे कमेंट्स किए हैं, जबकि कुछ लोगों कहना है कि भोपाल ने फिर से कर दिखाया. यह भी पढ़ें: MP Heavy Rain: मध्य प्रदेश में भारी बारिश से जन जीवन प्रभावित, भोपाल में जलजमाव

'भोपाल ने फिर किया ऐसा!' यूजर ने कहा

कांग्रेस का कहना है, 'कर्तव्य का आह्वान'...

CALL OF DUTY | Bhopal City Corporation should consider taking some rest also. Too committed to the cause. They are watering plants even when it is raining. pic.twitter.com/mGZDcYRRZT — Congress Kerala (@INCKerala) July 30, 2025

पुष्पा झुकेगा नहीं साला

Whether there is heavy rain, storm or earthquake, Bhopal Nagar Nigam be like👇 पुष्पा झुकेगा नहीं साला #Tsunami #earthquakepic.twitter.com/bJZgVmcnJG — Shruti Dhore (@ShrutiDhore) July 30, 2025

'बारिश सरकारी ड्यूटी नहीं रोक सकती'

The rain tried to put sarkari kaam me baadha, but still couldn’t stop Bhopal Nagar Nigam from watering the plants right on schedule. Duty is duty. pic.twitter.com/xNpYzVjQ5s — THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) July 30, 2025

'बारिश हो या धूप, फर्ज पहले!'

