Avatar: Fire and Ash Trailer Out : जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतार: फायर एंड ऐश' का ट्रेलर रिलीज, पैंडोरा में फिर छिड़ेगी जंग (Watch Video)

Avatar Fire and Ash (Photo Credits: Youtube)

Avatar: Fire and Ash Trailer Out: साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक 'Avatar: Fire and Ash' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है. जेम्स कैमरून द्वारा निर्देशित इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज से कुछ घंटे पहले लीक हो गया था, लेकिन अब मेकर्स ने इसे आधिकारिक रूप से पेश कर दिया है. ट्रेलर एक बार फिर दर्शकों को पैंडोरा की उस रहस्यमयी और खूबसूरत दुनिया में लेकर जाता है, लेकिन इस बार कहानी में टकराव और अस्तित्व की जंग पहले से कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई दे रही है. इस बार कहानी सिर्फ पैंडोरा की नहीं, बल्कि पहचान की लड़ाई की भी है. ट्रेलर में जेक सुली (Sam Worthington) और नेयतिरी (Zoe Saldaña) अपने बच्चों किरी (Sigourney Weaver) और लो’आक (Britain Dalton) के साथ मिलकर आखिरी जंग की तैयारी करते नजर आते हैं.

ट्रेलर में शानदार विजुअल्स और इमोशनल अंडरटोन देखने को मिलते हैं, लेकिन कहानी के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया गया है. यही रहस्य फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है.

देखें ट्रेलर :

फिल्म के ट्रेलर पर फैंस का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है. एक यूज़र ने कमेंट किया, “Avatar की विजुअल क्वालिटी हमेशा शानदार होती है.” एक अन्य फैन ने लिखा, “Earth, Water और अब Fire… जेक सुली अब असली एक्शन हीरो लग रहे हैं.” एक कमेंट में लिखा गया, “James Horner भले अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी म्यूज़िक लेगेसी अमर है. उनके संगीत ने एक बार फिर रोंगटे खड़े कर दिए.”

एक फैन ने लिखा, “16 साल बाद भी Avatar वैसा ही लगता है, जैसे पहली बार देखा था… आज भी वही सिहरन होती है.” ‘Avatar: Fire and Ash’ 19 दिसंबर 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.