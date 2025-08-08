हिमेश रेशमिया ब्लूमबर्ग की सबसे पावरफुल पॉप स्टार्स की लिस्ट में हुए शामिल, ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बनें

हिमेश रेशमिया ने ब्लूमबर्ग की ग्लोबल पॉप पावर लिस्ट में शामिल होकर इतिहास रचा है. (Photo : X)

Bloomberg's Global Pop Power List: मशहूर गायक और कंपोजर हिमेश रेशमिया (Himesh Reshammiya) के नाम एक और बड़ी कामयाबी जुड़ गई है. 2000 के दशक में अपने गानों से धूम मचाने वाले हिमेश अब ब्लूमबर्ग की प्रतिष्ठित 'पॉप पावर लिस्ट' में शामिल हो गए हैं. सबसे खास बात यह है कि इस लिस्ट में जगह बनाने वाले वह पहले भारतीय कलाकार हैं.

यह उपलब्धि दिखाती है कि दुनिया भर में भारतीय टैलेंट का डंका बज रहा है. हिमेश का अपनी अलग नाक से गाने की शैली (nasal singing style) के लिए जाना जाता है, और इसी अंदाज़ ने उन्हें आज एक ग्लोबल पहचान दिलाई है.

यह लिस्ट कैसे बनती है?

ब्लूमबर्ग की यह रैंकिंग दुनिया के सबसे প্রভাবশালী पॉप स्टार्स को लेकर बनाई जाती है. किसी भी कलाकार को इस लिस्ट में शामिल करने के लिए 7 प्रमुख बातों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे:

लाइव शो से हुई कमाई और टिकटों की बिक्री.

एल्बम और डिजिटल गानों की बिक्री.

यूट्यूब पर मिले व्यूज.

इस लिस्ट में शामिल होकर हिमेश रेशमिया अब बेयोंसे, पोस्ट मेलोन, सबरीना कारपेंटर, कोल्डप्ले और शकीरा जैसे दुनिया के बड़े-बड़े कलाकारों की कतार में खड़े हो गए हैं.

BIG ACHIEVEMENT – HIMESH RESHAMMIYA GOES GLOBAL… The #HitMachine #HimeshReshammiya takes #India to the global stage... The man behind countless chartbusters has earned a historic spot on #Bloomberg's list of the world's most influential pop stars. And that's not all –… pic.twitter.com/LhYIYKRO5S — taran adarsh (@taran_adarsh) August 7, 2025

हिमेश का शानदार करियर

हिमेश रेशमिया ने अब तक 2000 से भी ज्यादा सुपरहिट गाने दिए हैं और यूट्यूब पर उनके कंटेंट को 200 अरब से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है. उनका पहला एल्बम 'आप का सुरूर' उस समय माइकल जैक्सन के 'थ्रिलर' के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना था. उनकी पिछली फिल्म 2025 में आई 'बैडऐस रवि कुमार' थी.

संक्षेप में कहें तो, हिमेश रेशमिया ने यह शानदार उपलब्धि हासिल करके भारत का नाम रोशन किया है.