Udaipur Files Release: 'उदयपुर फाइल्स' 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज, जानें इस फिल्म पर क्यों मचा बवाल

आखिरकार, विजय राज़-अभिनीत फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' (Udaipur Files Movie) देशभर के 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज़ हो गई है. सेंसर बोर्ड से मंज़ूरी मिलने के बाद इस फिल्म को अब दर्शक देख पाएंगे. यह फिल्म 28 जून 2022 को हुई उदयपुर के दर्ज़ी कन्हैया कुमार की हत्या पर आधारित है. कन्हैया कुमार की हत्या इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी. इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था.

परिवार ने की न्याय की गुहार

फिल्म के रिलीज़ पर, कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने बताया कि यह फिल्म उनके पिता की हत्या की पूरी कहानी दिखाती है, जिसमें यह भी बताया गया है कि कैसे यह एक आतंकवादी साज़िश थी और इसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे. उन्होंने कहा कि फ़िल्म का मकसद देश के सामने यह लाना है कि ऐसी घटनाएं कैसे होती हैं.

यश साहू ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है. उनका कहना है कि घटना को तीन साल बीत चुके हैं, लेकिन अपराधी अभी भी जेल में हैं और उन्हें सज़ा नहीं मिली है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस फिल्म को देखने के बाद लोग उनके न्याय की लड़ाई में उनका साथ देंगे और अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिल पाएगी.

#WATCH | Udaipur, Rajasthan | On release of 'Udaipur Files: Kanhaiya Lal Tailor Murder' film, son of Kanhaiya Lal, Yash Sahu, says, "... I appeal to the people of the country to watch the movie and know what happened with my father on June 28 and how the roots of terrorism are… pic.twitter.com/MKQPocOL3J — ANI (@ANI) August 8, 2025

रिलीज़ में आई कई मुश्किलें

यश साहू ने यह भी बताया कि फिल्म को रिलीज़ करने में काफी दिक्कतें आईं. 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म पर रिलीज़ से ठीक एक दिन पहले, यानी 10 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट में रोक लगा दी गई थी. इसके बाद भी रिलीज़ को रोकने की कई कोशिशें हुईं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा.

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को रिलीज़ होने देने का फैसला सुनाया क्योंकि फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफ़िकेट मिल चुका था. इसके बाद, मामला केंद्र सरकार के पास गया और उन्होंने भी फिल्म के पक्ष में फैसला दिया. आख़िरकार, यह फिल्म अब दर्शकों के सामने है.

कन्हैया लाल की पत्नी जसोदा साहू ने बताया कि जब फिल्म की रिलीज़ रुकी थी, तो उन्होंने खुद प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर फिल्म को रिलीज़ करने की अपील की थी. उनका कहना है कि यह फिल्म उनके परिवार के दर्द और संघर्ष की सच्ची कहानी है, और पूरे देश को इसे देखना चाहिए.

यह फिल्म पहले 11 जुलाई 2025 को रिलीज़ होनी थी, लेकिन सेंसर और कानूनी दिक्कतों की वजह से इसमें देरी हुई.