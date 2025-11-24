धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अन्य नेताओं ने जताया शोक

(Photo Credits File)

Dharmendra Dies: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और फिल्म शोले के मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में सोमवार को मुंबई में निधन हो गया. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे सहित कई अन्य नेताओं ने गहरा शोक जताया.

नरेंद्र मोदी ने निधन पर जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, "धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत है. उन्होंने हर भूमिका में अद्भुत अभिनय और सरलता दिखाई. उनके परिवार, मित्रों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएँ. ओम शांति. यह भी पढ़े; Dharmendra Dies: मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में मुंबई में निधन; अंतिम विदाई देने अमिताभ बच्चन समेत कई दिग्गज विले पार्ले श्मशान भूमि पहुंचे; VIDEO

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिखा कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए अपूरणीय क्षति है. उनका करियर और योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगा.

महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "धर्मेंद्र ने बॉलीवुड के सुनहरे दौर को रौशन किया. रोमांटिक से लेकर दमदार किरदारों तक, उनका अभिनय अमिट रहेगा। उनके निधन से फिल्म उद्योग और फैन्स के लिए अपूरणीय क्षति हुई है.

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी जताया दुख

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, "बॉलीवुड का ही‑मैन चला गया.धर्मेंद्र ने अपनी साठ साल की फिल्मी यात्रा में हजारों दर्शकों को आनंद दिया।. उनकी यादें हमेशा जीवित रहेंगी.

रामदास अठावले ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि

धर्मेंद्र के निधन पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने दी भी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा,"धर्मेंद्र जी हिंदी फिल्म उद्योग के एक बहुत बड़े अभिनेता थे. उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया. केंद्र सरकार की ओर से मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ.

धर्मेंद्र का जीवन और विरासत

धर्मेंद्र ने शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता, ड्रीम गर्ल, दी बर्निंग ट्रेन, मेरा नाम जोकर, अपने जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय किया. उन्हें बॉलीवुड का "ही‑मैन" कहा जाता है. इसके अलावा उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा और 2004 में लोकसभा चुनाव में बीकानेर से सांसद बने। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में उन्होंने कृषि और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय योगदान दिया। उनका सरल और खुशमिजाज स्वभाव आज भी फैन्स के दिलों में जीवित है.