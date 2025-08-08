25 Dogs Were killed: बेजुबानों के साथ क्रूरता! 25 कुत्तों की गोली मारकर हत्या, बेखौफ गांव में बंदूक लेकर घूमा शख्स, राजस्थान के झुंझुनू का वीडियो आया सामने; VIDEO

Credit-(X,@ReporterSahab)

झुंझुनूं, राजस्थान: जानवरों के साथ क्रूरता की कई घटनाएं आएं दिन सामने आती रहती है. अब ऐसी भयानक घटना राजस्थान के झुंझुनूं जिले से सामने आया है. जहांपर एक बदमाश ने गोली मारकर 25 कुत्तों की हत्या कर दी. ये घटना नवलगढ़ क्षेत्र के कुमावास गांव की है. इस शख्स के हाथों में बंदूक है और कुत्ते इसको देखकर भाग रहे है. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.वायरल वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति खुलेआम बंदूक से कुत्तों पर फायरिंग कर रहा है.कुछ ही घंटों में गांव की गलियां कुत्तों की खून से लथपथ लाशों से पट गईं. दृश्य इतना दर्दनाक था कि गांव वालों की रूह कांप उठी. यह घटना 2 और 3 अगस्त को अंजाम दी गई, लेकिन इसका खुलासा 4 अगस्त को वीडियो के माध्यम से हुआ.

बेजुबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या

पुलिस आई हरकत में

वीडियो सामने आने के तुरंत बाद पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू की. हेड कांस्टेबल शुभकरण को मौके पर भेजा गया और जांच के आधार पर डुमरा गांव के श्योचंद बावरिया को मुख्य आरोपी के रूप में पहचाना गया. उसके खिलाफ पशु क्रूरता और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

पूर्व सरपंच ने किया आरोपों का खंडन

हमीरी कलां गांव की पूर्व सरपंच सरोज झांजरिया ने इस मामले में महत्वपूर्ण बयान दिया. उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर बताया कि श्योचंद का दावा कि कुत्तों ने उसकी बकरियों को मारा, पूरी तरह झूठा है.सरोज के मुताबिक, न तो इन कुत्तों ने किसी इंसान पर हमला किया था, और न ही किसी जानवर को नुकसान पहुंचाया था.उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कृत्य संभवतः पूर्व नियोजित साजिश के तहत किया गया, ताकि मृत बकरियों का बहाना बनाकर सरकार या प्रशासन से मुआवज़ा हासिल किया जा सके. उन्होंने बताया कि ऐसी ही एक संदिग्ध घटना 5 महीने पहले भी हो चुकी है.

ग्रामीणों में रोष

स्थानीय ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है. गांव के पशु प्रेमियों और युवाओं ने इस नृशंसता पर गहरा रोष जताया है. वे मांग कर रहे हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कोई और ऐसी क्रूरता दोहराने की हिम्मत न करे.ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो यह पशु अधिकारों की खुलेआम अनदेखी होगी और ऐसी घटनाएं बार-बार होती रहेंगी.