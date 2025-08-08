कपिल शर्मा के लिए मुसीबत बनी सलमान खान से दोस्ती? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी साथ छोड़ने की धमकी

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. कनाडा में उनके रेस्टोरेंट 'कैप्स कैफे' पर दो बार गोलियां चलीं, और अब पता चला है कि इसके पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है. वजह? कपिल की सलमान खान से नज़दीकी.
आखिर कपिल के रेस्टोरेंट पर फायरिंग क्यों हुई?
इस पूरे मामले का खुलासा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर हैरी बॉक्सर के एक ऑडियो से हुआ है. इस ऑडियो में गैंगस्टर साफ-साफ कह रहा है कि कपिल शर्मा ने अपने नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड में सलमान खान को मेहमान के तौर पर बुलाया था.
कपिल का यह कदम बिश्नोई गैंग को बिल्कुल पसंद नहीं आया. इसी का बदला लेने के लिए उन्होंने कपिल के रेस्टोरेंट पर फायरिंग करवाई. ऑडियो में गैंगस्टर ने धमकी देते हुए कहा, "जो सलमान के साथ काम करेगा, वो मरेगा."
सिर्फ कपिल ही नहीं, पूरा बॉलीवुड निशाने पर
यह धमकी सिर्फ कपिल शर्मा तक ही सीमित नहीं है. हैरी बॉक्सर ने ऑडियो में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चेतावनी दी है. उसने कहा: "कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पर फायरिंग इसलिए हुई क्योंकि उसने सलमान खान को अपने शो पर बुलाया. अगली बार कोई भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कलाकार होगा, तो हम उसे चेतावनी नहीं देंगे. अब सीधी गोली छाती पर चलेगी. यह मुंबई के सभी कलाकारों और प्रोड्यूसरों के लिए वार्निंग है. हम मुंबई का माहौल इतना खराब कर देंगे कि तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा."
गैंगस्टर ने आगे कहा, "अगर सलमान के साथ किसी ने भी काम किया, चाहे वो छोटा-मोटा कलाकार हो या डायरेक्टर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे. हम उसे मार देंगे. इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे. अगर सलमान खान के साथ किसी ने काम किया, तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा."
साफ है कि कपिल शर्मा का सलमान खान को अपने शो पर बुलाना उनके लिए एक बड़ी आफत बन गया है. इस धमकी ने पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैला दी है और कलाकारों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है.