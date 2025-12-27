Salman Khan Birthday: सलमान खान का जन्मदिन, कटरीना कैफ, अजय देवगन सहित कई सितारों ने दी शुभकामनाएं

(Photo Credits instagram)

Salman Khan Birthday: बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारों ने भी उन्हें गर्मजोशी से शुभकामनाएँ दीं. सुबह से ही ट्विटर और इंस्टाग्राम पर सलमान खान का नाम ट्रेंड करता रहा और सेलेब्रिटीज ने उन्हें अपनी-अपनी यादगार तस्वीरों और खास संदेशों के साथ बधाई भेजी.

कटरीना कैफ ने कहा- ‘सुपर ह्यूमन, टाइगर’

सलमान खान की को-स्टार और करीबी दोस्त कटरीना कैफ ने सलमान की एक स्टाइलिश तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा "हैप्पी बर्थडे सलमान… स्टे स्ट्रॉन्ग, सुपर ह्यूमन, टाइगर!"

कटरीना और सलमान की 'टाइगर' फ्रेंचाइज़ी की वजह से उनकी जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती है। फैंस भी इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं.

अजय देवगन ने शेयर की खास तस्वीर, लिखा- ‘भाई, हैप्पी बर्थडे!’

अजय देवगन ने सलमान खान के साथ एक दुर्लभ फोटो पोस्ट की जिसमें दोनों साथ हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने लिखा “हैप्पी बर्थडे भाई… तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशियों और सफलता से भरी रहे।”

दोनों सितारों की दोस्ती इंडस्ट्री में मिसाल मानी जाती है और फैंस ने इस पोस्ट पर खूब रिएक्ट किया।

कृति सेनन ने किया डांस मोमेंट शेयर

कृति सेनन ने किसी अवॉर्ड शो में सलमान खान के साथ डांस करते हुए एक झूमती हुई तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने लिखा-“हैप्पी बर्थडे सलमान सर! आप जैसे एनर्जेटिक और उदार दिल वाले इंसान के साथ काम करना हमेशा यादगार रहता है,

सुभाष घई ने सलमान को कहा ‘नेशनल सुपरस्टार’

मशहूर फिल्ममेकर सुभाष घई ने सलमान खान के साथ ‘युवराज’ फिल्म के दिनों की एक पुरानी तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा “हैप्पी बर्थडे सलमान… तुम सिर्फ सुपरस्टार नहीं, बल्कि नेशनल सुपरस्टार हो. सुभाष घई के इस संदेश को इंडस्ट्री में काफी सराहा जा रहा है.