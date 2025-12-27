Salman Khan Birthday: 60 साल के हुए भाईजान! सलमान खान के बर्थडे पर रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा उठा मुंबई का बांद्रा-वर्ली सी लिंक (Watch Video)
60 साल के हुए सलमान खान (Photo Credits: X/Instagram)

Salman Khan Birthday Special: बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान सलमान खान (Salman Khan) 27 दिसंबर यानी आज अपना बर्थडे (Birthday) सेलिब्रेट कर रहे हैं. 27 दिसंबर को सलमान खान 60 साल के हो गए हैं और सुपरस्टार ने अपने इस खास दिन की शुरुआत बेहद सादगी से की. वहीं उनके जन्मदिन के इस खास अवसर पर मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक (Bandra-Worli Sea Link) को रंग-बिरंगी लाइटों से रोशन किया गया, जिसके बाद यहां का नजारा काफी अद्भुत नजर आया. उधर, पनवेल (Panvel) स्थित अपने फार्महाउस में जश्न से पहले सलमान खान पपाराजी और कुछ मीडियाकर्मियों के साथ केक काटने के लिए बाहर निकले. इस दौरान एक्टर ब्लैक कलर के आउटफिट में नजर आए. इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. यह भी पढ़ें: Salman Khan ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, 59 की उम्र में पेड़ पर चढ़कर तोड़े बेरी (Watch Video)

पनवेल स्थित फार्महाउस पर सलमान खान ने मनाया अपना जन्मदिन

सुरक्षाकर्मियों से घिरे सलमान खान क्लिन शेव में नजर आए, एक्टर का यह लुक फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए भी था. बता दें कि बर्थडे केक काटने से पहले सल्लू मियां ने जर्नलिस्ट को गले लगाया और फिर केक काटने लगे. उनके जन्मदिन के इस जश्न में पूरा शहर भी शामिल हो गया, क्योंकि उनके जन्मदिन की खुशी और उनके सम्मान में बांद्रा-वर्ली सी लिंक को रोशन किया गया.

सलमान खान के बर्थडे पर रोशन हुआ मुंबई का बांद्रा-वर्ली सी लिंक

इस मौके पर सलमान खान के माता-पिता सलीम खान और सलमा खान समय से पहले ही पनवेल स्थित फार्महाउस पर पहुंच गए थे, इस सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए बाद में बहन अर्पित खान अपने पति आयुष शर्मा और बच्चों के साथ फार्महाउस पहुंचीं. वहीं अरबाज खान अपनी पत्नी शूरा खान और नवजात बेटी सिपारा के साथ पहुंचे, साथ ही उनके बेटे अरहान और सोहेल खान के बड़े बेटे निर्वाण भी पहुंचे.

गौरतलब है कि सलमान खान ने अपने परिवार, पपराजी और करीबियों की मौजूदगी में केक काटकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. वहीं इंडस्ट्री के कई सेलेब्स भी सल्लू मियां के बर्थडे सेलिब्रेशन में चार चांद लगाने के लिए उनकी पार्टी में नजर आए.