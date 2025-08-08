Raksha Bandhan 2025 Wishes: रक्षा बंधन की इन शानदार हिंदी Quotes, WhatsApp Messages, Facebook Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

रक्षा बंधन 2025 (Photo Credits: File Image)

Raksha Bandhan 2025 Wishes in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल सावन मास (Sawan Maas) की पूर्णिमा तिथि को भाई-बहन के अटूट रिश्ते को समर्पित रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस साल उदयातिथि और भद्राकाल को देखते हुए 9 अगस्त 2025 को रक्षा बंधन का पर्व मनाया जा रहा है. यह एक ऐसा पर्व है, जिसे भारत में प्राचीन काल से मनाया जा रहा है और इसका उल्लेख विभिन्न पौराणिक कथाओं व ऐतिहासिक घटनाओं में मिलता है. इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार, राजा बलि को माता लक्ष्मी ने राखी बांधकर उनसे विष्णु जी को वापस लौटाने का वचन लिया था. दूसरी कथा के मुताबिक, महाभारत काल में जब भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी थी. श्रीकृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वे हमेशा उनकी रक्षा करेंगे. रक्षा बंधन को लेकर मध्यकाल में रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी भी प्रसिद्ध है. कहा जाता है जब मेवाड़ पर हमला हुआ तो रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा का अनुरोध किया. हुमायूं ने इसे स्वीकार करते हुए मेवाड़ की रक्षा की थी.

रक्षा बंधन भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है. यह त्योहार न केवल सगे भाई-बहनों के बीच, बल्कि चचेरे, ममेरे भाई-बहनों और यहां तक कि उन लोगों के बीच भी मनाया जाता है जो एक-दूसरे को भाई-बहन मानते हैं. यह पर्व भाई-बहन के बीच प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है. रक्षा बंधन के इस पावन पर्व की आप इन शानदार हिंदी विशेज, कोट्स, वॉट्सऐप मैसेजेस, फेसबुक ग्रीटिंग्स के जरिए शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1- लड़ना, झगड़ना और मना लेना,

यही है भाई-बहन का प्यार,

इसी प्यार को बढ़ाने,

आ गया है रक्षा बंधन का त्योहार.

रक्षा बंधन की शुभकामनाएं

2- सावन की रिमझिम फुहार में,

रक्षा बंधन के त्योहार में,

भाई-बहन की मीठी सी तकरार में,

खूब प्यार और स्नेह मिले मेरे भाई को इस संसार में.

रक्षा बंधन की शुभकामनाएं

3- रक्षा बंधन का त्योहार है,

हर तरफ खुशियों की बौछार है,

बंधा एक रेशम की डोरी में,

भाई-बहन का प्यार है...

रक्षा बंधन की शुभकामनाएं

4- बहन का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता,

वो चाहे दूर भी हो तो गम नहीं होता,

अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं,

पर भाई-बहन का प्यार कभी कम नहीं होता.

रक्षा बंधन की शुभकामनाएं

5- सावन के महीने में राखी का त्योहार आता है,

परिवार के लिए जो कि ढेरों खुशियां लाता है,

रक्षा बंधन के पर्व की कुछ अलग ही बात है,

भाई-बहन के लिए पावन प्रेम की सौगात है.

रक्षा बंधन की शुभकामनाएं

गौरतलब है कि रक्षा बंधन के दिन शुभ मुहूर्त में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है. राखी रंग-बिरंगे धागों, मोतियों या सोने-चांदी से बनी हो सकती है. राखी बांधने से पहले बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती है और उसकी आरती उतारती है. यह भाई की लंबी आयु और समृद्धि की प्रार्थना का प्रतीक है.

भाई अपनी बहन को उपहार, पैसे या अन्य वस्तुएं देता है. मिठाइयों का आदान-प्रदान भी इस त्योहार का हिस्सा है. कुछ क्षेत्रों में बहनें राखी बांधने से पहले उपवास रखती हैं, जो भाई की लंबी उम्र के लिए होता है. भाई-बहन के रिश्ते को समर्पित यह पर्व भारतीय संस्कृति के पारिवारिक मूल्यों को दर्शाता है, जहां रिश्तों की गहराई और पवित्रता को महत्व दिया जाता है.