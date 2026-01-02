Rajmata Jijau Jayanti 2026 Messages: जिजाऊ जयंती के इन मराठी Quotes, WhatsApp Wishes, GIF Greetings के जरिए दें शुभकामनाएं

राजमाता जिजाऊ जयंती 2026 (Photo Credits: File Image)

स्वराज्य की संस्थापक राजमाता जिजाऊ (Rajmata Jijau) मां साहब की 428वीं जयंती 2026 में दो अलग-अलग दिन मनाई जाएगी. हर साल की तरह ऑफिशियल जयंती तारीख के हिसाब से 12 जनवरी को मनाई जाएगी, जबकि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पारंपरिक तरीके से पौष पूर्णिमा पर जयंती (Rajmata Jijau Jayanti) मनाई जाती है. साल 2026 में यह जयंती तारीख के हिसाब से 3 जनवरी को पड़ रही है. अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 12 जनवरी, 1598 को सिंदखेड राजा के यहां जन्मीं जिजाऊ ने विपरीत हालात में शिवाजी का निर्माण किया. उन्होंने न सिर्फ संस्कार दिए, बल्कि उनके मन में न्याय की भावना और स्वराज का सपना भी जगाया. आज भी वे महाराष्ट्र की लाखों महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत हैं.

जन्मोत्सव और तिथि के अनुसार मुहूर्त

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, राजमाता जिजाऊ का जन्म पौष पूर्णिमा के दिन हुआ था. साल 2026 में पौष पूर्णिमा शनिवार, 3 जनवरी 2026 को है.

पूर्णिमा तिथि शुरू: 2 जनवरी 2026 को शाम 6:53 बजे.

पूर्णिमा तिथि खत्म: 3 जनवरी 2026 को दोपहर 3:32 बजे. इस दिन, राज्य भर के कई किलों और संस्थानों में पारंपरिक पूजा और पालना कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

राजमाता जिजाऊ और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच का रिश्ता सिर्फ मां-बेटे का नहीं था, बल्कि एक गुरु और शिष्य और एक महान दूरदर्शी गाइड का भी था. जिजाऊ ने न सिर्फ शिवाजी को रामायण और महाभारत की बहादुरी की कहानियां सुनाईं, बल्कि उनमें अन्याय के खिलाफ लड़ने का पक्का इरादा और 'स्वराज्य' स्थापित करने की प्रेरणा भी दी.