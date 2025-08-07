Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड राज्य लॉटरी के डियर सैंडपाइपर गुरुवार लॉटरी संबाद का आज शाम 8 बजे का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. यह सरकारी मान्यता प्राप्त ऑफलाइन पेपर लॉटरी है, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को 1 करोड़ रुपये तक का इनाम जीतने का मौका मिलता है. यह लॉटरी देश के उन 13 राज्यों में से एक है जहां लॉटरी वैध है – जिनमें शामिल हैं: नगालैंड, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम. लाइव ड्रा के दौरान आज के भाग्यशाली विजेताओं की सूची जारी कर दी गई है. अगर आपने भी यह टिकट खरीदा है, तो तुरंत अपनी टिकट संख्या चेक करें – हो सकता है आज किस्मत आप पर मुस्कुरा रही हो!

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)