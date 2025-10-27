Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी के Dear Dwarka Monday वीकली ड्रा के परिणाम आज, 27 अक्टूबर को दोपहर 1:00 बजे घोषित किए जाएंगे. जिन लोगों ने यह लॉटरी टिकट खरीदा है, वे लाइव ड्रॉ देखकर अपने टिकट नंबर देख सकते हैं. लॉटरी (Satta Matka) के परिणाम आधिकारिक वेबसाइट और YouTube चैनल पर लाइव देखे जा सकते हैं. नागालैंड स्टेट लॉटरी देश की सबसे लोकप्रिय सरकारी लॉटरी में से एक है. इसकी खासियत यह है कि टिकट केवल ₹6 में खरीदे जा सकते हैं, जिससे आम लोग भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं. भारत के 13 राज्यों में लॉटरी को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिनमें केरल, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और नागालैंड शामिल हैं.

आज के ड्रॉ के परिणाम देखने के लिए, प्रतिभागी नागालैंड स्टेट लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट देख सकते हैं.

ये भी पढें: Punjab State Dear Diwali Bumper Lottery 2025: पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का ड्रा कब निकाला जाएगा? जानें रिजल्ट, टिकट प्राइस और इनाम की पूरी डिटेल

नागालैंड लॉटरी लाइव स्ट्रीमिंग

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)