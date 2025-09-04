Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड स्टेट लॉटरी विभाग ने आज, 4 सितंबर 2025, गुरुवार शाम 8 बजे की डियर सैंडपाइपर (Dear Sandpiper Thursday) साप्ताहिक लॉटरी का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन प्रतिभागियों ने इस लॉटरी के टिकट खरीदे थे, वे अब ऑनलाइन विजेताओं की लिस्ट और विनिंग नंबर चेक कर सकते हैं. डियर सैंडपाइपर लॉटरी के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए घोषित किए गए. इसमें लकी विनर्स के नाम और टिकट नंबर साझा किए गए हैं. प्रतिभागी अपने टिकट नंबर से मिलान कर सकते हैं कि उनकी किस्मत बदली या नहीं.

Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM

