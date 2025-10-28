Nagaland State Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी की Dear Godavari Tuesday वीकली ड्रा के नतीजे आज, 27 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे घोषित कर दिए गए. जिन लोगों ने इस लॉटरी का टिकट खरीदा है, वे इसका लाइव रिजल्ट देख सकते हैं. लॉटरी के विजेताओं के नाम नागालैंड की राजधानी कोहिमा से घोषित किए जाएंगे. यह एक ऑफलाइन पेपर लॉटरी है, जिसे नागालैंड स्टेट लॉटरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है. भारत के 13 राज्यों में लॉटरी खेलना कानूनी है, जिनमें नागालैंड भी शामिल है.

सरकार की ओर से यह लॉटरी पूरी तरह अधिकृत है, इसलिए भाग्य आज़माने वाले लोग इसे सुरक्षित तरीके से खेल सकते हैं.

डिस्क्लेमर: लेटेस्टली लॉटरी खेलने का समर्थन या प्रोत्साहन नहीं करता है. सावधान रहें क्यों कि बहुत ज्यादा लॉटरी खेलना लत बन सकता है और इसमें वित्तीय जोखिम शामिल है.

नागालैंड Dear Godavari Tuesday लॉटरी का परिणाम जारी

