Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड स्टेट लॉटरी का डियर गूज मंगलवार (Dear Goose Tuesday) साप्ताहिक ड्रॉ आज, 2 सितंबर 2025 की शाम 8 बजे जारी कर दिया गया है. जिन लोगों ने इस लॉटरी टिकट को खरीदा है, वे अब ऑनलाइन रिजल्ट देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लकी विजेताओं की लिस्ट जारी की गई है. विजेता टिकट नंबरों की घोषणा के बाद अब खिलाड़ी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

नागालैंड स्टेट लॉटरी सिर्फ डियर गूज तक ही सीमित नहीं है. यहां पर हर हफ्ते अलग-अलग लॉटरी ड्रॉ होते हैं जिनमें डियर पेलिकन, डियर इंदुस, डियर द्वारका जैसे नाम शामिल हैं. इन लॉटरी स्कीमों की लोकप्रियता देशभर में है और हर दिन हजारों लोग इसमें किस्मत आजमाते हैं.

