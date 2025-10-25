Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM Live: अगर आपने नागालैंड स्टेट लॉटरी की Dear Stork Saturday वीकली लॉटरी का टिकट खरीदा है, तो अब इंतजार खत्म होने वाला है. आज यानी 25 अक्टूबर की लॉटरी के नतीजे घोषित हो गए हैं. प्रतिभागी लाइव ड्रॉ (Satta Matka) का प्रसारण देखकर विजेताओं के नाम जान सकते हैं या फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट नंबर से रिजल्ट चेक कर सकते हैं. नागालैंड स्टेट लॉटरी विभाग हर दिन अलग-अलग लॉटरी योजनाएं आयोजित करता है, जिनमें Dear Narmada, Dear Pelican, Dear Sandpiper, Dear Goose और Dear Toucan जैसी लॉटरी भी शामिल हैं.

आज की Dear Stork Saturday लॉटरी में कई लोगों की किस्मत बदलने का मौका है. विजेताओं को लाखों रुपये तक का इनाम दिया जाएगा. रिजल्ट जारी होने के बाद विजेता अपने टिकट की पुष्टि कर इनाम का दावा कर सकते हैं.

डियर लॉटरी परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

