Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM Live: नागालैंड स्टेट लॉटरी का Dear Shine Tuesday वीकली ड्रॉ आज, 4 नवंबर को घोषित कर दिया गया. लॉटरी में भाग लेने वाले खिलाड़ी अब लाइव परिणाम देख सकते हैं. यह ड्रॉ कोहिमा से आयोजित किया गया और इसका पहला पुरस्कार ₹1 करोड़ है. Dear Shine Tuesday लॉटरी के परिणाम अभी Live Stream किए जा रहे हैं. यह लॉटरी (Satta Matka) नागालैंड सहित भारत के 13 राज्यों में मान्य है. अगर आपने यह टिकट खरीदा है, तो यह जानने का समय आ गया है कि आज कौन भाग्यशाली होगा.

ये भी पढें: Dpboss Kalyan Satta Matka Mumbai: सट्टा मटका में मेन रतन चार्ट क्या है? समझें इसका रोल

नीचे देखें नागालैंड स्टेट लॉटरी Dear Shine Tuesday का Result

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)