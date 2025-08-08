Kapil Sharma Cafe Firing: कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर दोबारा फायरिंग: मुंबई पुलिस अलर्ट, कमीडियन को मिल सकती है सुरक्षा

Kapil Sharma (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 8 अगस्त : कमीडियन कपिल शर्मा के कनाडा के सरे स्थित 'कैप्स कैफे' पर एक महीने में दूसरी बार हुई फायरिंग की घटना ने हड़कंप मचा दिया है. इस घटना के बाद मुंबई पुलिस अलर्ट मोड पर है और कपिल शर्मा को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर रही है. मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ने पर कपिल शर्मा को सुरक्षा दी जा सकती है.

7 अगस्त को हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है. एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि यह हमला गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया है. पोस्ट में लिखा था, "हमने कपिल को कॉल किया, लेकिन उसने सुना नहीं. इसीलिए यह कार्रवाई की गई. अगर अब भी नहीं माना, तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी." यह भी पढ़ें : कपिल शर्मा के लिए मुसीबत बनी सलमान खान से दोस्ती? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी साथ छोड़ने की धमकी

इस धमकी ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है. पहली फायरिंग के बाद क्राइम ब्रांच ने कपिल से पूछताछ की थी और जानना चाहा था कि क्या उन्हें गैंग से कोई धमकी या वसूली का कॉल मिला था. कपिल ने तब कहा था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ. अब दूसरी घटना के बाद क्राइम ब्रांच फिर से कपिल से पूछताछ करेगी और सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े सवाल पूछेगी. साथ ही, यह जांच की जा रही है कि क्या गैंग से जुड़े लोगों ने कपिल के घर या शूटिंग सेट के आसपास रेकी की थी.

इससे पहले, जुलाई में कपिल के सरे स्थित कैफे पर बब्बर खालसा के हरजीत सिंह ने 9 गोलियां चलाई थीं. हरजीत ने दावा किया था कि यह हमला कपिल के टीवी शो में निहंग सिखों के परिधान पर की गई टिप्पणी के जवाब में था. यह हमला गुरुवार तड़के 2 बजे हुआ था, जब कैफे बंद था, इसलिए कोई हताहत नहीं हुआ. सरे पुलिस ने घटनास्थल की जांच की. कपिल ने अभी तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है.