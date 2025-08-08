Fact Check: हिमाचल के पुराने VIDEO को उत्तरकाशी की बादल फटने का बताकर किया जा रहा वायरल; ऐसे पता चली सच्चाई

Uttarkashi Viral Video Fact Check: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग रस्सियों की मदद से एक तेज बहाव वाली नदी में फंसे युवाओं को बाहर निकालते दिख रहे हैं. इस वीडियो को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में हाल ही में आए बादल फटने और बाढ़ से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. लोग इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो उत्तरकाशी की रेस्क्यू ऑपरेशन का है. वीडियो के साथ हिंदी में टेक्स्ट लिखा जा रहा है - "धराली गांव का नया वीडियो". हालांकि इस वीडियो की सच्चाई कुछ और ही है.

हिमाचल के पुराने वीडियो को उत्तरकाशी का बताया

ये रही असली सच्चाई

क्या है वायरल वीडियो की हकीकत?

वीडियो की जांच में पता चला है कि यह उत्तरकाशी का नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले का है. यह घटना जुलाई 2022 की है, जब नालागढ़ क्षेत्र में पांच युवक नदी में फंस गए थे. उन्हें वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बहादुरी दिखाते हुए रस्सियों से बाहर निकाला था.

कैसे हुई सच्चाई की पुष्टि?

वायरल हो रहे वीडियो को की-फ्रेम में बदलकर जब रिवर्स इमेज सर्च किया गया, तो हमें 29 जुलाई 2022 को इंडियन एक्सप्रेस और ट्रिब्यून इंडिया की रिपोर्ट्स मिलीं. इन रिपोर्ट्स में यही वीडियो दिखाया गया था और बताया गया था कि ये वीडियो हिमाचल के सोलन जिले का है, ना कि उत्तराखंड का.

इतना ही नहीं, उत्तराखंड पुलिस ने भी इस वीडियो को लेकर ट्वीट कर साफ किया है कि ये वीडियो हाल ही की उत्तरकाशी बाढ़ से कोई संबंध नहीं रखता है और इसे गलत जानकारी के साथ शेयर किया जा रहा है.

उत्तरकाशी में असली रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति

5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने के बाद NDRF, SDRF, सेना, ITBP और स्थानीय पुलिस की टीमें राहत कार्यों में लगी हैं. 6 अगस्त को 190 लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 65 से ज्यादा लोगों को 7 अगस्त को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया.

निष्कर्ष

वायरल हो रहा वीडियो उत्तरकाशी की हालिया आपदा से जुड़ा नहीं है. यह दो साल पुराना और हिमाचल प्रदेश का वीडियो है. सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर जांचें, खासकर आपदा जैसे संवेदनशील मामलों में.