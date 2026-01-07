Hidayat Patel Passed Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिदायत पटेल का अस्पताल में हुआ निधन, 6 जनवरी की रात अकोला में हुआ था घायल

हिदायत पटेल (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Hidayat Patel Passed Away: वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायत पटेल की मंगलवार 6 जनवरी की रात अकोला में एक हमले के बाद घायल होने के इलाज के दौरान मौत हो गई. हिदायत पटेल पर अकोट तालुका के मोहला गांव में हमला किया गया था. जानकारी के मुताबिक, उबेद पटेल नाम के युवक ने कथित तौर पर राजनीतिक और पारिवारिक विवाद के चलते हिदायत पटेल पर हमला किया. घटना के बाद आरोपी मौके से भाग गया लेकिन बाद में रात में पनाज गांव के निवासियों ने उसे पकड़ लिया. अकोला के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के बावजूद हिदायत पटेल का बुधवार (7 जनवरी) निधन हो गया. Maharashtra: अंबरनाथ परिषद में कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से बीजेपी ने हासिल किया बहुमत, सबसे ज्यादा सीट जीतने के बाद भी विपक्ष में पहुंची शिवसेना

निधन के खबर की पुष्टि करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता और वकील यशोमती ठाकुर ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "बेहद ही दुःखद."

ठाकुर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, "राजनीतिक विवादों के बीच मंगलवार को पटेल पर जानलेवा हमला हुआ. उसके बाद उनका अकोला में इलाज चल रहा था. हालांकि, इलाज के दौरान पटेल का निधन हो गया."

उन्होंने आगे लिखा, "भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति दें- यही मेरी प्रार्थना है. हार्दिक संवेदना."

2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राजनीतिक विवाद को लेकर मोहला गांव में बीजेपी कार्यकर्ता मतीन पटेल की हत्या कर दी गई थी. उस मामले में हिदायत पटेल समेत दस लोगों को आरोपी बनाया गया था. आरोपी उबेद पटेल मतीन पटेल का भतीजा है.