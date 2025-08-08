खोए हुए नन्हे हिरण शख्स ने किया रेस्क्यू, बच्चे को वापस पाकर भावुक हुई मां, दिल जीत लेगा यह Viral Video

शख्स ने नन्हे हिरण को उसकी मां से मिलाया (Photo Credits: X)

Viral Video: मां तो मां होती है, भले ही वो किसी जानवर की हो या फिर किसी इंसान की. उसकी ममता की तुलना इस संसार में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती है, इसलिए मां को धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है. एक मां अपनी संतान की रक्षा करने के लिए काल का भी डटकर सामना कर सकती है और उसके लिए अपनी जान तक दे सकती है. अगर उसका बच्चा उसकी आंखों से कुछ पल के लिए ओझल हो जाए तो वो तड़प उठती है और उसे फिर से देखने के बाद ही उसके कलेजे को ठंडक मिलती है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल जीत लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्हा हिरण (Baby Deer) खो जाता है और उसे एक शख्स रेस्क्यू करके उसकी मां से मिलाता है. अपने बच्चे को फिर से अपने पास देखकर मां हिरण (Mother Deer) ऐसा रिएक्शन देती है, जो दिल जीत लेने वाला है.

इस वीडियो को एक्स पर @awkwardgoogle नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 1.2 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. लोगों ने इस दिल जीत लेने वाले वीडियो पर अपने-अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा है- वो उसे कितने प्यार से देख रही थी, जबकि दूसरे ने लिखा है- हो सकता है वो हमला करना चाह रही हो. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है- बेचारा बच्चा इंसान के पास ही रहना चाह रहा है. यह भी पढ़ें: अद्भुत! जंगल में दिखा बेहद दुर्लभ सफेद हिरण, Viral Video देख नहीं होगा आपको भी अपनी आंखों पर यकीन

नन्हे हिरण को रेस्क्यू कर शख्स ने उसकी मां से मिलाया

The way mother looking at guy 🥺❤️‍🩹pic.twitter.com/nL2oBcdHUR — Interesting things (@awkwardgoogle) July 29, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाता है और जंगल के किनारे से जा रही सड़क के पास आ जाता है. ऐसे में रास्ते से जा रहे एक शख्स की नजर उस पर पड़ती है और वो एक हाथ से हिरण के बच्चे को उठाता है, तब तक नन्हे हिरण की मां भी वहां पहुंच जाती है. इसके बाद शख्स बच्चे को उसकी मां के पास छोड़ देता है, लेकिन बच्चा वापस सड़क पर गिर जाता है. ऐसे में फिर से शख्स उसे उठाता है और उसकी मां के पास रख देता है. अपने बच्चे को पास देखकर मां हिरण उसे ऐसे देखती है, जैसे कि वो उसे बच्चे से मिलाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हो. हिरण जिस तरह से शख्स को देखती है वो लोगों के दिलों को जीत रहा है.