अद्भुत! जंगल में दिखा बेहद दुर्लभ सफेद हिरण, Viral Video देख नहीं होगा आपको भी अपनी आंखों पर यकीन

Viral Video: किसी चिड़ियाघर (Zoo) की सैर या फिर जंगल सफारी (Jungle Safari) के दौरान लोग जंगली जानवरों (Wild Animals) को बेहद करीब से देख पाते हैं, लेकिन जरा सोचिए कहीं आप घूमने निकले हैं और अचानक से आपके सामने कोई दुर्लभ पशु दिख जाए, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी तो फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जाहिर सी बात है कि आप दुर्लभ जीव को देखकर हैरत में पड़ जाएंगे और आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें जंगल में एक दुर्लभ सफेद हिरण (Rare White Deer) को देखकर महिला की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा. जंगल के पास बर्फ पर खड़े दुर्लभ एल्बिनो हिरण को देख यकीनन आप भी कहेंगे कि यह सच में अद्भुत है.

इस वीडियो को एक्स पर @accuweather नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- सर्दियों की बर्फ के बीच एक दुर्लभ राजसी सफेद हिरण. एल्बिनो हिरण 30,000 जन्मों में से 1 में पाए जाते हैं. इससे पहले इस वीडियो को टिकटॉक पर शेयर किया गया था, जिसके साथ कैप्शन में लिखा था- वह अविश्वसनीय है. आप बता सकते हैं कि यह हिरण अपनी गुलाबी आंखों के कारण एक असली एल्बिनो है. वह असली भी नहीं दिखता. यह भी पढ़ें: Viral Video: जंगल में भोजन करता दिखा मेलानिस्टिक काला हिरण, दुर्लभ जानवर का वीडियो हुआ वायरल

बर्फ पर दिखा दुर्लभ सफेद हिरण

A rare majestic white deer among the winter snow 🦌🌨️ Albino deers occur an average of 1 out of 30,000 births. pic.twitter.com/tix5doSivX

— AccuWeather (@accuweather) February 1, 2025