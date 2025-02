Viral Video: जंगल में भोजन करता दिखा मेलानिस्टिक काला हिरण, दुर्लभ जानवर का वीडियो हुआ वायरल

Melanistic Black Deer Viral Video: प्रकृति में हमें कई अद्भुत चीजें देखने को मिलती रहती हैं, जिन्हें देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं. कई बार हमारी नजर ऐसे जानवरों पर पड़ जाती है, जो काफी दुर्लभ हैं और उनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर जा पहुंची है. हिरणों से जुड़े वीडियो आपने सोशल मीडिया (Social Media) पर कई बार देखे होंगे, लेकिन इन दिनों दुर्लभ काले हिरण (Black Deer) का वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जो जंगल में भोजन करता हुआ दिखाई दे रहा है. बता दें कि दुर्लभ काला हिरण, भारत, नेपाल, और पाकिस्तान में पाया जाने वाला एक मृग है. इसे भारतीय मृग भी कहा जाता है. काला हिरण एंटीलोप वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है. इस दुर्लभ काले हिरण ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- अत्यंत दुर्लभ मेलानिस्टिक काला हिरण. 1% से भी कम या 800,000 हिरणों में से 1 में यह स्थिति होती है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं.

भोजन करता दिखा मेलानिस्टिक काला हिरण

Ultra rare melanistic black deer. Less than 1% or 1 in 800,000 deer have this condition. pic.twitter.com/oKLY802iNy

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) January 31, 2025