Nepal Politics: क्या नेपाल में फिर लौटेगी राजशाही? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह के समर्थन में उतरे हजारों लोग, ओली सरकार के प्रति जताई नाराजगी (Watch Video)

Nepal Politics: नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है. रविवार को काठमांडू में हजारों समर्थकों ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह का भव्य स्वागत किया और देश में फिर से राजशाही और हिंदू राष्ट्र की बहाली की मांग की. इस दौरान करीब 10,000 समर्थकों ने त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुख्य द्वार को घेर लिया, जहां ज्ञानेन्द्र शाह पश्चिम नेपाल की यात्रा से लौटे थे. प्रदर्शनकारियों ने नेपाल में मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर विरोध किया.

उनका कहना था कि साल 2008 में नेपाल को गणराज्य घोषित करने के बाद से देश की स्थिति और खराब हो गई है. प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा, "राजा के लिए राजमहल खाली करो, वापस आओ राजा, देश को बचाओ"

ये भी पढें: नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह कड़ी सुरक्षा के बीच काठमांडू पहुंचे

Members of the House of Representatives of Nepal stress that reinstating the dethroned monarchy is impossible

Former King Gyanendra Shah returned to Kathmandu after wrapping up his visits to the western parts of Nepal yesterday. The gathering of supporters caused a huge road… pic.twitter.com/n7Nn0aBIXI

— DD News (@DDNewslive) March 10, 2025