GST Deputy Commissioner Suicide in Ghaziabad: गाजियाबाद में GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह ने अपनी सोसाइटी की 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. यह घटना नोएडा के सेक्टर-75 स्थित अपेक्स एंटीना सोसाइटी में हुई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. 59 वर्षीय संजय सिंह कैंसर के आखिरी स्टेज पर थे और लंबे समय से डिप्रेशन में थे. पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है.

परिजनों की ओर से अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस ने कहा कि अगर कोई शिकायत मिलती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.

