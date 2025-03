Avneet Kaur Hot Pics: फेमस एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस का दिल जीत लेती हैं. हाल ही में अवनीत ने अपनी वैनिटी वैन के अंदर की कुछ झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में वह ब्लैक टॉप और ब्लू जींस में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "Vanity van scenes. #comingsoon", जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह किसी नए प्रोजेक्ट की शूटिंग में व्यस्त हैं. अवनीत की इन तस्वीरों पर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया. एक यूजर ने कमेंट किया, "The prettiest girl I’ve ever seen!", तो वहीं दूसरे ने लिखा, "She’s the cutest!". उनकी पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं, जिनमें फैंस उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं. Avneet Kaur ने बिकिनी पहन दरिया किनारे लगाई आग, एक्ट्रेस की हॉटनेस ने बढ़ाया पारा (View Pics)

अवनीत कौर ने टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड तक का सफर तय किया है और अपनी बेहतरीन एक्टिंग व स्टाइलिश लुक्स के लिए जानी जाती हैं. फैंस अब उनके आने वाले प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अवनीत कौर ने गिराई बिजली:

View this post on Instagram A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

