Viral Video: पिकनिक मनाने जंगल पहुंचे लोगों के बीच अचानक आ गया हाथी, डर के मारे इधर-उधर भागने लगे पर्यटक

Viral Video: प्राकृतिक नजारों से भरपूर जंगल (Forest) के आसपास के इलाकों में अक्सर लोग पिकनिक (Picnic) मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर कई बार जंगली जानवरों (Wild Animals) के आने का खतरा भी होता है. जरा सोचिए आप जंगल के आसपास कहीं पिकनिक मनाने गए हों और अचानक से विशालकाय हाथी (Elephant) आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले आप वहां से दौड़ लगा लेंगे. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें नदी के किनारे पिकनिक स्पॉट पर टूरिस्ट पिकनिक मनाने के लिए पहुंचते हैं, तभी वहां पर एक हाथी आ जाता है और वो उसे देखते ही लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है.

इस घटना के एक वीडियो को आईएफएस अधिकारी परवीन कासवान ने एक्स पर शेयर किया था. जिसमें लोग हाथी को देखकर अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीछे से एक महिला चिल्ला रही है कि भागो मत... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 398.6k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: हाथी के सामने रास्ते में लेटकर लड़कों ने किया ऐसा काम, वीडियो देखकर दंग रह जाएंगे आप

पिकनिक स्पॉट पर हाथी को देख मची अफरा-तफरी

Tell me whose mistake it is. Why to chose location for picnic where the elephants are moving usually. In search of beautiful location please don’t put life in danger. pic.twitter.com/heteJAk0rt

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) June 13, 2025