Social Viral: महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से AI से लैस स्मार्ट ई-बसों की घोषणा को लेकर जोर-शोर से प्रचार चल रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने पकड़ा है कि प्रचार में दिखाई गई बसें असल में यूपी की UPSRTC बसें हैं, न कि महाराष्ट्र की. अब इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र में अपनी बसें क्यों नहीं दिखाई गईं? कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं कि यूपी की बस गलती से महाराष्ट्र पहुंच गई! दरअसल, अप्रैल 2025 में हुई एक मीटिंग में फडणवीस ने मॉडर्न AC बसों की बात कही थी, लेकिन AI या यूपी बसों का जिक्र नहीं था. ऐसा लगता है कि ये प्रचार में हेर-फेर हो सकता है.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि AI बसें मुमकिन हैं, लेकिन यूपी मॉडल का इस्तेमाल सवालों के घेरे में है. अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या जवाब देती है.

ये भी पढें: हरित ऊर्जा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत: फडणवीस

#TeamDevendra running paid tweets promoting Maharashtra CM. But why use a bus from UP? 🤨 https://t.co/aQRVezpNwV pic.twitter.com/qPF88UHSmB

— Mohammed Zubair (@zoo_bear) June 14, 2025