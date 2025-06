Mumbai Local Train Video: चुनाभट्टी रेलवे स्टेशन के लेडीज कोच में चढ़ा नशेड़ी युवक, महिलाओं के सामने ही पैंट उतारने लगा, वीडियो आया सामने

मुंबई, महाराष्ट्र: लोकल ट्रेनों में आएं दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है. जिसको देखने के बाद महिला सुरक्षा पर सवाल उठने लगते है.कुछ महीने पहले चुनाभट्टी में लेडीज कोच में एक नशेड़ी चढ़ा था. अब एक बार फिर चुनाभट्टी स्टेशन से ही नशेड़ी महिला कोच में चढ़ा. शुक्रवार सुबह चुनाभट्टी स्टेशन पर एक नशे में धुत व्यक्ति महिला कोच में चढ़ गया और वहां अश्लील हरकत की कोशिश की. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.एक नशेड़ी युवक कोच के दरवाजे पर खड़ा होता है और महिलाओं के सामने अपना पैंट उतारने की कोशिश करता है. इसके बाद एक महिला को इसको फटकारती है और काफी देर बाद फिर इसको महिला स्टेशन आने के बाद उतरने को कहती है.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो @Manasisplaining नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: मुंबई के चुनाभट्टी से लेडिज कोच में चढ़ा नशेड़ी युवक, महिलाओं के सामने किए इशारे और थुंका, सोशल मीडिया पर वीडियो आया सामने

महिला कोच में चढ़ा नशेड़ी

Another similar incident, another intoxicated man climbed up the women's coach at around 8 AM at Chunabhatti station and was thrown out at GTB. He tried to remove his pants. Tried calling railway helpline number; no response and no police on platform. @MumbaiPolice @MinistryWCD https://t.co/zhrtpJ0Joi pic.twitter.com/i8ncXumIGx

— Manasi (@Manasisplaining) June 14, 2025