Iran Israel Tension: भारत ने फलस्तीन, इजरायल और ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए जारी की एडवाइजरी, युद्ध की आहट के बीच हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किया

Iran Israel Tension: ईरान और इजरायल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. इसका असर अब कई देशों में महसूस हो रहा है. इस बीच भारत सरकार ने फलस्तीन, इजरायल और ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों और छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है. सबसे पहले बात करते हैं फलस्तीन की, जहां रमल्लाह स्थित भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय ने भारतीयों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. भारतीय दूतावास ने कहा कि हाल के घटनाक्रम को देखते हुए स्थानीय सुरक्षा नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है.

किसी भी आपात स्थिति में भारतीय नागरिक 970592916418 पर कॉल कर सकते हैं या cons.ramallah@mea.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं.

इजरायल में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी

ADVISORY (As on 14 June 2025) *In view of the prevailing situation in the region, all Indian nationals in Israel are advised to stay vigilant and adhere to the safety protocols as advised by the Israeli authorities and home front command (https://t.co/033m9pwvDj). *Please… — India in Israel (@indemtel) June 14, 2025

इरान में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी

⚠️ADVISORY In view of the current situation in Iran, all Indian nationals & persons of Indian origin in Iran are requested to remain vigilant, avoid all unnecessary movements, follow the Embassy’s Social Media accounts & observe safety protocols as advised by local authorities. — India in Iran (@India_in_Iran) June 13, 2025

फिलिस्तीन में भारतीय दूतावास की एडवाइजरी

India representative office in Ramallah asks Indian Nationals in Palestine to remain vigilant. PS: India has a very small Indian community in Palestine (West Bank). Number not determined. pic.twitter.com/3iS2YdpBv8 — Sidhant Sibal (@sidhant) June 14, 2025

इजरायल में भी बिगड़े हालात

इजरायल में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं. यहां भारतीय दूतावास ने स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों के पास रहने, बिना ज़रूरत घर से बाहर न निकलने और इजरायली प्रशासन की सलाह मानने को कहा है. इमरजेंसी के लिए 972 54-7520711 और cons1.telaviv@mea.gov.in पर संपर्क करने की जानकारी दी गई है.

भारतीय नागरिकों की बढ़ी चिंता

वहीं, ईरान में फंसे भारतीय छात्र और नागरिकों की चिंता बढ़ गई है. इजरायल के मिसाइल हमलों के बाद हालात काफी बिगड़ गए हैं. छात्रों का कहना है कि धमाकों से जमीन तक कांप गई और हवाई अड्डे बंद कर दिए गए. भारतीय दूतावास ने 98 9128109115 और 98 9128109109 नंबर जारी करते हुए सभी को सुरक्षित रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन (Evacuation) की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.