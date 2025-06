Uttar Pradesh School Holiday: उत्तर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब प्रदेश में कक्षा 8 तक के सभी स्कूल 30 जून तक बंद रहेंगे. ये घोषणा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने की है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, राज्य में लगातार बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. भारत मौसम विभाग (IMD) के ताजा अनुमान के मुताबिक, उत्तर भारत को 14 जून यानी शनिवार से गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है. हालांकि, यूपी और जम्मू-कश्मीर में इस सप्ताहांत तक 'ऑरेंज अलर्ट' जारी रहेगा.

सरकार ने लोगों से अपील की है कि जरूरी न हो तो दोपहर में बाहर न निकलें और खुद को हाइड्रेटेड रखें.

In view of the scorching heat, schools up to class 8 will remain closed till June 30 in the state: Uttar Pradesh Basic Education Council pic.twitter.com/tClt2BJFJ3

