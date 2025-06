Mumbai Road Accident: मुंबई के कोस्टल रोड पर पलटी तेज रफ्तार कार, गंभीर रूप से घायल हुआ ड्राइवर; हादसे का VIDEO सीसीटीवी में कैद

Mumbai Road Accident: मुंबई के कोस्टल रोड पर शुक्रवार देर रात (13 जून 2025) एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने हर किसी को चौंका दिया. बारिश और तेज रफ्तार ने मिलकर एक जानलेवा मोड़ ले लिया जब एक सफेद रंग की कार कोस्टल रोड की सुरंग में किनारे से टकराकर पलट गई. हादसा इतना भयानक था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस के मुताबिक, घायल ड्राइवर की पहचान विकास सोनवाने के रूप में हुई है, जो कोल्हापुर में खाद्य निरीक्षक के पद पर तैनात हैं.

वह किसी मीटिंग के सिलसिले में मंत्रालय जा रहे थे. तभी सुरंग के अंदर बारिश के कारण सड़क फिसलन भरी हो गई और तेज रफ्तार के चलते उनकी कार नियंत्रण खो बैठी और पलट गई.

Major accident in Mumbai caught on CCTV, driver seriously injured. pic.twitter.com/CuTWLfveGK

— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) June 14, 2025