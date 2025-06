Navi Mumbai Shocker: जनरेटर से निकली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से 20 से ज्यादा महिला मजदूरों की तबियत बिगड़ी, नवी मुंबई के तुर्भे का वीडियो आया सामने (Watch Video)

ठाणे, महाराष्ट्र: नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में स्थित एक औद्योगिक यूनिट में गैस रिसाव की घटना सामने आई है। इस हादसे में 20 से ज्यादा महिला मजदूरों के बेहोश होने की खबर है, जबकि कुछ अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह घटना तुर्भे एमआईडीसी क्षेत्र के डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर के पास स्थित डी-326 नंबर की फैक्ट्री में हुई.प्राथमिक जानकारी के अनुसार, इस यूनिट में जनरेटर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ. घटना के वक्त फूड प्रोसेसिंग का काम चल रहा था और जनरेटर का लगातार उपयोग हो रहा था. बंद वातावरण में गैस जमा होने लगी, जिससे 27 कर्मचारियों की तबीयत बिगड़ गई, जिनमें से अधिकतर महिलाएं थीं.

फूड प्रोसेसिंग कंपनी में मजदूरों की तबियत बिगड़ी

#WATCH | Around 20 odd workers in a gala in Turbhe, wherein fruits were cut and packaged, inhaled carbon monoxide released from a generator. The unit had no electricity, therefore a generator was being used. The workers have been admitted to MGM for treatment. No casualties… pic.twitter.com/6FFeX6vtgr

— Free Press Journal (@fpjindia) June 13, 2025