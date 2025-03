Hardik Pandya and Jasmin Walia Dating Rumours: नताशा से अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या की लाइफ में आईं जैस्मिन वालिया? चैंपियंस ट्रॉफी चीयर करते आईं नजर (View Pics)

Hardik Pandya and Jasmin Walia Dating Rumours: भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में चीयर करते हुए देखा गया. दुबई स्टेडियम में मौजूद जैस्मिन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वह स्ट्राइप्ड शर्ट और चश्मा लगाए नजर आ रही हैं. जैस्मिन की मौजूदगी ने एक बार फिर हार्दिक के साथ उनके रिलेशनशिप की अफवाहों को हवा दे दी है. हार्दिक और जैस्मिन के डेटिंग की चर्चाएं तब शुरू हुईं जब फैंस ने नोटिस किया कि दोनों ने ग्रीस में एक जैसी लोकेशन से तस्वीरें शेयर की थीं. इसके बाद, जब उनकी एक जैसी बैकग्राउंड वाली तस्वीरें वायरल हुईं, तो अफवाहें और तेज हो गईं. ICC Champions Trophy 2025: न्यूजीलैंड को हराने के बाद Rohit Sharma से गले मिलीं Anushka Sharma, वीडियो हुआ वायरल (Watch Video)

हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने 20 जुलाई 2024 को अपने अलग होने की घोषणा की थी. उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा था, "चार साल साथ रहने के बाद हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है. हमने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमें लगा कि यह हम दोनों के लिए सही निर्णय होगा."

देखें जैस्मिन का पोस्ट:

View this post on Instagram A post shared by Jasmin Walia (@jasminwalia)

ब्रिटिश सिंगर और टीवी पर्सनालिटी जैस्मिन वालिया ने ब्रिटिश रियलिटी शो The Only Way Is Essex (TOWIE) से लोकप्रियता हासिल की थी. उन्हें भारत में सबसे ज्यादा पहचान 2017 के हिट गाने Bom Diggy से मिली, जिसे उन्होंने जैक नाइट के साथ गाया था. 2022 में, जैस्मिन ने बिग बॉस 13 के फाइनलिस्ट असीम रियाज के साथ Nights N Fights म्यूजिक वीडियो में भी काम किया था.