Pennsylvania Plane Crash Video: अमेरिका के पेन्सिलवेनिया में क्रैश हुआ प्राइवेट प्लेन, हादसे में 5 लोग घायल; सामने आया भयावह वीडियो

Pennsylvania Plane Crash Video: अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक छोटा निजी विमान रविवार दोपहर एक रिटायरमेंट होम के पार्किंग में क्रैश हो गया. इस हादसे में कम से कम पांच लोग घायल हो गए, जबकि कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं. हादसा लैंकेस्टर काउंटी के मैनहाइम टाउनशिप में ब्रेथ्रेन विलेज के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, यह विमान बीचक्राफ्ट बोनांजा (Beechcraft Bonanza) था, जिसने दोपहर करीब 3:15 बजे लैंकेस्टर एयरपोर्ट से टेकऑफ किया था. लेकिन टेकऑफ के कुछ सेकंड बाद ही यह अनियंत्रित होकर जमीन पर आ गिरा. विमान का गंतव्य स्प्रिंगफील्ड, ओहियो था.

इस हादसे का भयावह वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में पार्किंग में भीषण आग और गाड़ियों में जलते हुए देखा जा सकता है. मौके पर मौजूद दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं.

Flight with 5 people onboard plunges into the parking lot of a retirement village in Pennsylvania injuring multiple people and setting cars ablaze. @IkeEjiochi has details. https://t.co/klIsgjrnRF pic.twitter.com/XPYnnctc1n

— World News Tonight (@ABCWorldNews) March 10, 2025