VIDEO: वाशिंगटन में बड़ा विमान हादसा! प्लेन और हेलीकॉप्टर की टक्कर में 60 लोगों की मौत की आशंका

अमेरिकन ईगल फ्लाइट 5342, जो कैनसस से वाशिंगटन डीसी जा रहा था, में 60 यात्री और चार क्रू मेंबर सवार थे. वहीं, ब्लैकहॉक हेलीकॉप्टर में तीन सैन्यकर्मी मौजूद थे. स्थानीय समयानुसार रात करीब 9 बजे (जीएमटी 0200), विमान और हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हो गई और दोनों पोटोमैक नदी में गिर गए. टक्कर के बाद आसमान में आग के गोले दिखाई दिए, जो एक बड़े आतिशबाजी जैसे लग रहे थे.

हादसे के बाद आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंच गईं. अंधेरे और ठंड के कारण बचाव कार्य में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. दर्जनों फायर ट्रक और फायरबोट्स ने बचाव अभियान में हिस्सा लिया. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पोटोमैक नदी से शव बरामद किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक हताहत संख्या जारी नहीं की गई है.

अमेरिकन एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर कहा, "हमारी पूरी चिंता विमान में सवार यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा है. हम अधिकारियों के संपर्क में हैं और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों में सहायता कर रहे हैं." एयरलाइन ने एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (800-679-8215) भी जारी किया है, जहां यात्रियों के परिजन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

BREAKING: At least 19 bodies pulled from river after D.C. plane crash, according to first responders. No sign of survivors

— BNO News (@BNONews) January 30, 2025