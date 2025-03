Myanmar Earthquake: म्यांमार में भूकंप से मची तबाही के बीच भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ, 15 टन राहत सामग्री भेजी (Watch Video)

Myanmar Earthquake: म्यांमार और थाईलैंड में शुक्रवार को आये विनाशकारी भूकंप के बाद तबाही मची हैं. जिस तबाही से निपटने के बाद पूरी दुनिया म्यांमार और थाईलैंड का मदद के लिए सामने आया हैं. मुसीबत की इस घडी में भारत ने भी म्यांमार के लिए मदद का हाथ बढाया है. भारत ने AFS हिंडन से IAF सी 130 जे विमान सेकरीब 15 टन राहत सामग्री म्यांमार रवाना किया है.

भेजी गई राहत सामग्री में जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरीफायर, हाइजीन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, आवश्यक दवाएं (पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, कैनुला, सीरिंज, दस्ताने, कॉटन बैंडेज, मूत्र बैग आदि) शामिल हैं. यह भी पढ़े: म्यांमार में विनाशकारी भूकंप; हजारों की मौत की आशंका, थाईलैंड में 100 से अधिक लोग लापता

