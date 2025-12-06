Rohit Sharma Half Century: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने जड़ा अपना 61वां अर्धशतक, टीम इंडिया को दिलाई अच्छी शुरुआत

रोहित शर्मा (Photo Credit: X Formerly Twitter)

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का तीसरा मुकाबला 06 दिसंबर (शनिवार) को विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम(ACA-VDCA Cricket Stadium) में से खेला जा रहा हैं. टीम इंडिया के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. भारत अब 271 रनों का पीछा कर सीरीज़ जीतने के इरादे से मैदान में उतरा हैं. भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने अपना 61वां अर्धशतक ठोका हैं. उन्होनें 54 गेंद में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से कमाल किया हैं. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 100-0(19.4) था.

रोहित शर्मा ने जड़ा अपना 61वां अर्धशतक