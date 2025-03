Chennai Super Kings vs Royal Challengers Bengaluru: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 8वां मुकाबला 28 मार्च( शुक्रवार) को चेन्नई(Chennai ) के एमए चिदम्बरम स्टेडियम(MA Chidambaram Stadium) में खेला गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाड़ी चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ आईपीएल 2025 मैच में 50 रन की धमाकेदार जीत के बाद जश्न मनाते नजर आए. जीत के बाद आरसीबी के खिलाड़ियों ने मशहूर रैपर हनुमानकाइंड के गाने "Run it Up" की धुन पर जमकर डांस किया. इस जश्न में सबसे ज्यादा जोश में दिखने वाले खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि आईपीएल इतिहास के सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली थे. उनके साथ विदेशी खिलाड़ी फिल सॉल्ट समेत अन्य आरसीबी खिलाड़ी भी जीत के बाद खुशी में झूमते नजर आए. एमए चिदंबरम स्टेडियम में 17 साल बाद मिली इस बड़ी जीत के बाद आरसीबी कैंप में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला.

आईपीएल 2025 मैच में जीत के बाद RCB खिलाड़ियों ने किया धमाकेदार डांस

