Cricketers In 100 Most Powerful Indians: 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में जय शाह, रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह शामिल, BCCI ने दी बधाई

Cricketers In 100 Most Powerful Indians: भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के चेयरमैन जय शाह, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा, स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली और तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह को भारत के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है. यह सूची ‘IE 100 पावर लिस्ट’ के तहत इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हर साल प्रकाशित की जाती है, जिसमें खेल, व्यापार, राजनीति और मनोरंजन समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाता है. यह भी पढ़ें: इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से रोहित शर्मा ले सकते हैं ब्रेक, विराट कोहली को मिलेगी जगह; रिपोर्ट

जय शाह को मिला बड़ा सम्मान, रोहित-विराट-बुमराह भी सूची में

Congratulations to Mr Jay Shah, Chairman, ICC, Mr Rohit Sharma, Captain, Indian Cricket Team, Mr Virat Kohli, Batter, Indian Cricket Team and Mr Jasprit Bumrah, Bowler, Indian Cricket Team who feature in the Indian Express' list of 100 Most… pic.twitter.com/WBaB4Xh6rE

— BCCI (@BCCI) March 28, 2025