तानाशाही! CEO ने कर्मचारी को दी स्कूल वाली सजा, 'मैम' ना कहने पर 100 बार लिखवाया माफीनामा

CEO Forces Employee to Write Apology 100 Times: अगर आप सोचते हैं कि स्कूल वाली सजा सिर्फ बच्चों तक सीमित होती है, तो जनाब, ये खबर आपकी सोच बदल देगी. एक CEO ने अपने वरिष्ठ कर्मचारी को सिर्फ इसलिए दंडित कर दिया क्योंकि उसने 'मैम' की जगह उनका नाम ले लिया. सुनने में यह किसी पुराने जमाने की तानाशाही जैसा लगता है, लेकिन यह वाकई में हुआ. Reddit पर वायरल हुई इस घटना में CEO ने कर्मचारी से 100 बार लिखने को कहा—"I will not call you by your name" (मैं आपको आपके नाम से नहीं बुलाऊंगा). यह ऐसा था जैसे किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने शरारती बच्चे को ब्लैकबोर्ड पर सौ बार लिखने को कहा हो!

Reddit यूजर ने इस चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया. उसके अनुसार, उसका मित्र बेहद हैरान था और उसने मैसेज कर बताया, "तुम यकीन नहीं करोगे कि आज मेरे सीनियर के साथ क्या हुआ." फिर पूरी कहानी सामने आई.

कर्मचारी बीते एक साल से CEO को नाम से संबोधित कर रहा था, लेकिन अचानक ही उनकी शाही नाराजगी जाग उठी. "वह पिछले 1 साल से नाम लेकर संबोधित कर रही थी, लेकिन आज उसे दंड दिया गया." अब अगर CEO को इतना ही ऐतराज था, तो क्या पहले ही विनम्रता से बता देना बेहतर नहीं होता? पर नहीं, उन्होंने तो सजा को सार्वजनिक तमाशा बना दिया और कर्मचारी से ग्रुप में माफीनामा साझा करने तक का आदेश दे दिया.

यह मामला सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो गया और CEO की तानाशाही पर लोगों ने जमकर चुटकियां लीं. एक उपयोगकर्ता ने लिखा, "मैं तो 100 बार 'I Quit' (मैं इस्तीफा देता हूं) लिख देता." दूसरे ने सुझाव दिया, "उस कर्मचारी को 100 कारण लिखने चाहिए थे कि कंपनी छोड़ने का सही समय आ गया है और इसे लिंक्डइन पर पोस्ट कर देना चाहिए था."

एक व्यक्ति ने सवाल किया, "CEO ने वरिष्ठ कर्मचारी को बच्चे की तरह ट्रीट किया, लेकिन अगर कर्मचारी को पहले से पता था कि वह 'नाम' से संबोधित करना पसंद नहीं करती, तो फिर ऐसा क्यों किया?" एक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी आई, "जो लोग अपने लिए खड़े नहीं हो सकते, उन्हें ऐसे तानाशाह झेलने पड़ते हैं."

तानाशाही नेतृत्व या कार्यस्थल पर डराने की रणनीति?

इस घटना ने कार्यस्थलों में अनुशासन, अधिकार और शक्ति के दुरुपयोग पर बहस छेड़ दी है. क्या एक CEO को अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करना चाहिए? क्या यह वर्कप्लेस शोषण का मामला नहीं है?